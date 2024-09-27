Эсаулова Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭсаулова Мария Матвеевна

Эсаулова Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 06.08.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаулов Антон Петров

Эсауловы, город Киров, Кировская область
была 3 жена? - Мария Матвеева (была восприемницей у дочери Евдокии своего сына Петра Антонова Эс и Марии Михайловны
Восприемник
22.07.1888 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) у внучки Евдокии - сына Петра Антонова Эс и Марии Михайловны
Восприемник
06.08.1889 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) у внучки Наталии - сына Василия Антоновича и Надежды Ивановны
Смерть
После 06.08.1889 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.