Эсаулова Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 06.08.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есаулов Антон Петров
была 3 жена? - Мария Матвеева (была восприемницей у дочери Евдокии своего сына Петра Антонова Эс и Марии Михайловны
Восприемник
22.07.1888 ст.
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) у внучки Евдокии - сына Петра Антонова Эс и Марии Михайловны
Восприемник
06.08.1889 ст.
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) у внучки Наталии - сына Василия Антоновича и Надежды Ивановны
Смерть
После 06.08.1889 ст.