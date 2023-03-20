Дидык Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДидык Виктор Григорьевич

Дидык Виктор Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1974

Дочь: Дидык Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Горбачева Любовь Георгиевна

Рождение ребёнка
05.02.1985

Дочь: Дидык Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Горбачева Любовь Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева Любовь Георгиевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close