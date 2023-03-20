Дидык Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1974
Дочь: Дидык Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Горбачева Любовь Георгиевна
Рождение ребёнка
05.02.1985
Дочь: Дидык Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Горбачева Любовь Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно