Thall Harry — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Thall Harry

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

13.12.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.06.1911

Жена: Bronstein Sophia

Рождение ребёнка
1912

Сын: Thall Samuel

Мать ребёнка: Bronstein Sophia

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Thall Bessie

Мать ребёнка: Bronstein Sophia

Смерть
13.12.1917
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