Thall Harry
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти13.12.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.06.1911
Жена: Bronstein Sophia
Рождение ребёнка
1912
Сын: Thall Samuel
Мать ребёнка: Bronstein Sophia
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Thall Bessie
Мать ребёнка: Bronstein Sophia
Смерть
13.12.1917