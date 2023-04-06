Власов Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
12.10.1930
Рабочий ф-ки “Правда”. Репрессирован дважды. Арестован 12.10.1930. Осужден на 1 год. Источник - Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области "Боль и память" том 1
Арест
09.02.1939
Рабочий ф-ки “Правда”. 9.02.1939 осужден на 5 лет лишения свободы. Источник - Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области "Боль и память" том 1
Смерть
Неизвестно