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Власов Андрей Алексеевич

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Место рождения

Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Арест
12.10.1930
Рабочий ф-ки “Правда”. Репрессирован дважды. Арестован 12.10.1930. Осужден на 1 год. Источник - Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области "Боль и память" том 1
Арест
09.02.1939
Рабочий ф-ки “Правда”. 9.02.1939 осужден на 5 лет лишения свободы. Источник - Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области "Боль и память" том 1
Смерть
Неизвестно
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