Крючкова Анисья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.?.1880
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1888
Сын: Крючков Иван Андреев
Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
17.08.1891
Дочь: Наталия Андреева
Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
01.11.1892
Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
05.07.1895
Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
25.02.1901
Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев
Смерть
Неизвестно