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Крючкова Анисья Михайлова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.?.1880

Муж: Крючков Андрей Афанасьев

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1888

Сын: Крючков Иван Андреев

Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.08.1891

Дочь: Наталия Андреева

Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Крючков Павел Андреев

Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.07.1895

Сын: Крючков Владимир Андреев

Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Крючков Григорий Андреев

Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев

Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Крючков Василий Андреев

Отец ребёнка: Крючков Андрей Афанасьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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