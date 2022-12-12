Князева Авдотья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Авдотья Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Князев Никита Ларионович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Никита Ларионович

Смерть
Неизвестно
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