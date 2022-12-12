Уханов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уханов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1931

Сын: Уханов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Уханова Мария Анатольевна

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1947

Сын: Уханов Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уханова Мария Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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