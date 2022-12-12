Уханов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1931
Мать ребёнка: Уханова Мария Анатольевна
Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1947
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно