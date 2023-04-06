Мусикаев Николай Семёнов
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
07.06.1913
Жена: Пелагея Алексеева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1914
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
13.10.1916
Дочь: Параскева Николаева
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Смерть
Неизвестно