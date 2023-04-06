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Мусикаев Николай Семёнов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов

Мать: Мусикаева Параскева Венедиктова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
07.06.1913

Жена: Пелагея Алексеева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1914

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.10.1916

Дочь: Параскева Николаева

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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