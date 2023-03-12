Товстолес (Нейманн) Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1963
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Нейманн Иосиф Фридрихович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: София Митрофановна
Отец ребёнка: Товстолес Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Товстолес Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Товстолес Митрофан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963