Товстолес (Нейманн) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТовстолес (Нейманн) Екатерина Иосифовна

Товстолес (Нейманн) Екатерина Иосифовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Нейманн Иосиф Фридрихович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: София Митрофановна

Отец ребёнка: Товстолес Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Товстолес Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Товстолес Митрофан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Товстолес Митрофан Иванович

Смерть
1963
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close