Шишкина Юлиана Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Емельян Дмитриевич
Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шишкин Эммануил Дмитриевич
Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно