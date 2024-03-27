Шишкина Юлиана Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина Юлиана Алексеева

Шишкина Юлиана Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Емельян Дмитриевич

Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шишкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Иванович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шишкин Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Иванович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шишкин Эммануил Дмитриевич

Отец ребёнка: Шишкин Дмитрий Иванович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.