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Шишкин Иван Дмитриевич

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Шишкин Дмитрий Иванович

Мать: Шишкина Юлиана Алексеева

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Матвей Иванович

Мать ребёнка: Шишкина Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Никита Иванов

Мать ребёнка: Шишкина Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Шишкина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шишкина Дарья Емельянова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1911
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

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