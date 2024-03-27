Шишкин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Шишкин Дмитрий Иванович
Мать: Шишкина Юлиана Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шишкина Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Никита Иванов
Мать ребёнка: Шишкина Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Шишкина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шишкина Дарья Емельянова
Смерть
1911