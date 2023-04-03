Орлова (Котванова) Анастасия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
25.11.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно