Орлова (Котванова) Анастасия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Котванова) Анастасия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
25.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Сергей Александрович

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