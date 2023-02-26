SCHOENDORF Louis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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SCHOENDORF Louis

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Место рождения

Medelsheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

По 1708

Пол

Мужской

Отец

Около 1599 г.р.

Мать

Жена

1630 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Schoendorf Jean

Мать: Schoendorf Barbe

Medelsheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Schoendorff Marguerite

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Schoendorff Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Garde forestier
Работа или профессия
Неизвестно
forestier, chasseur et laboureur
Смерть
По 1708
Uttweiler, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
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