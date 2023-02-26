SCHOENDORF Louis
Место рожденияMedelsheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиПо 1708
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Schoendorf Jean
Мать: Schoendorf Barbe
Medelsheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Schoendorff Marguerite
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Schoendorff Elisabeth
Работа или профессия
Неизвестно
Garde forestier
Работа или профессия
Неизвестно
forestier, chasseur et laboureur
Смерть
По 1708
Uttweiler, 66453, Sarre, ALLEMAGNE