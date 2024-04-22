van Schettler Fritz Julius Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van Schettler Fritz Julius Alexander

Место рождения

Дрезден

Дата рождения

22.02.1879

Дата смерти

31.12.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.12.1951
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