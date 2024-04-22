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van Schettler Fritz Julius Alexander
van Schettler Fritz Julius Alexander
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Место рождения
Дрезден
Дата рождения
22.02.1879
Дата смерти
31.12.1951
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Дрезден
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.12.1951
Дрезден
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