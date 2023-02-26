Нефёдов Дмитрий Кондратьев
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Нефёдов Кондрат
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1902
Дочь: Акилина Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1905
Дочь: Матрона Дмитриева
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.01.1911
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1911
Мать ребёнка: Нефёдова Ефимия Гавриловна
Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никифорова
Смерть
Неизвестно