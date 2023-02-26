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Нефёдов Дмитрий Кондратьев

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Нефёдов Кондрат

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1902

Дочь: Акилина Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1905

Дочь: Матрона Дмитриева

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.01.1911

Жена: Нефёдова Ефимия Гавриловна

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Нефёдов Нил Дмитриевич

Мать ребёнка: Нефёдова Ефимия Гавриловна

Орля, Перемышльский, Калужская, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никифорова

Смерть
Неизвестно
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