Дёмин Михаил Константинов
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1900
Жена: Дёмина Параскева Егорова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1904
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Дёмина Параскева Егорова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно