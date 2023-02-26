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Дёмин Михаил Константинов

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1900

Жена: Дёмина Параскева Егорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1904

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Дёмина Параскева Егорова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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