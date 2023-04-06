(Седякина) Калерия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Седякина) Калерия Яковлевна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Седякин Яков Макеев

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1891

Муж: Батыров- Дорогов Николай Карпович

Рождение ребёнка
01.06.1892

Сын: Батырев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Николай Карпович

Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Батыров- Дорогов Афанасий

Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Николай Карпович

Рождение ребёнка
04.11.1895

Дочь: Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Николай Карпович

Смерть
Неизвестно
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