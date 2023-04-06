(Седякина) Калерия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Седякин Яков Макеев
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.1891
Рождение ребёнка
01.06.1892
Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Николай Карпович
Рождение ребёнка
15.01.1894
Сын: Батыров- Дорогов Афанасий
Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Николай Карпович
Рождение ребёнка
04.11.1895
Дочь: Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Батыров- Дорогов Николай Карпович
Смерть
Неизвестно