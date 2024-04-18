Алферова Акулина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферова Акулина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Алферов Иван Павлович

Отец ребёнка: Алферов Павел Иовович

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Алферов Яков Павлович

Отец ребёнка: Алферов Павел Иовович

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Алферов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Алферов Павел Иовович

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Алферов Василий Павлович

Отец ребёнка: Алферов Павел Иовович

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферов Павел Иовович

Смерть
Неизвестно
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