Алферова Акулина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Алферов Павел Иовович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Алферов Павел Иовович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Алферов Павел Иовович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Алферов Павел Иовович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно