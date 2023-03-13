(Соловлянина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соловлянина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Соловлянинъ Трофимъ

Мать: Соловлянина Настасья Васильева

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Горшенина Варвара

Отец ребёнка: Филипъ родства

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Колбанова Марья

Отец ребёнка: Филипъ родства

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Филипъ родства

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Филипъ родства

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Филипъ родства

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипъ родства

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