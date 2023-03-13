(Соловлянина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Соловлянинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Горшенина Варвара
Отец ребёнка: Филипъ родства
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Колбанова Марья
Отец ребёнка: Филипъ родства
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Филипъ родства
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Филипъ родства
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Филипъ родства
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипъ родства