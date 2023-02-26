Ефрем Ульянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфрем Ульянов

Ефрем Ульянов

avatar

Место рождения

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1800 г.р.

Мать

Жена

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Ульян Иродионов

Мать: ?

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1837

Жена: Анна Устинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close