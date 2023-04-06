(Куликова) Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Куликов Петр Михайлович
Мать: Наталья Даниловна
Бракосочетание
25.01.1888
Рождение ребёнка
17.02.1889
Сын: Дойкин Василий Ларионович
Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин
Рождение ребёнка
15.08.1890
Дочь: Васса Ларионовна
Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин
Рождение ребёнка
14.05.1892
Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин
кр ся в Барановке
Рождение ребёнка
07.04.1897
Дочь: Ирина Ларионовна
Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин
Рождение ребёнка
01.07.1903
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Елизавета Ларионовна
Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин
Рождение ребёнка
23.04.1910
Дочь: Гликерия Ларионовна
Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин
Смерть
Неизвестно