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(Куликова) Ульяна Петровна

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Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Куликов Петр Михайлович

Мать: Наталья Даниловна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.01.1888

Муж: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин

Рождение ребёнка
17.02.1889

Сын: Дойкин Василий Ларионович

Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1890

Дочь: Васса Ларионовна

Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин

Рождение ребёнка
14.05.1892

Сын: Дойкин Ефрем Ларионович

Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин

кр ся в Барановке
Рождение ребёнка
07.04.1897

Дочь: Ирина Ларионовна

Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин

Рождение ребёнка
01.07.1903

Сын: Дойкин Кр Ся В Барановке Иван Ларионович

Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Елизавета Ларионовна

Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин

Рождение ребёнка
23.04.1910

Дочь: Гликерия Ларионовна

Отец ребёнка: Дойкин (жил В Барановке) Ларион Ильин

Смерть
Неизвестно
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