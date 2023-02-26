Косьма Акимов
Место рожденияд.Цурково
Дата рождения1805
Дата смерти29.10.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Аким Иванов
Мать: Ирина (Васильева)
д.Цурково
Рождение ребёнка
19.10.1835
Дочь: Параскева Косьмина
Мать ребёнка: Акилина Кононова
д.Цурково
Рождение ребёнка
21.10.1837
Сын: Яков Косьмин
Мать ребёнка: Акилина Кононова
д.Цурково
Рождение ребёнка
14.10.1839
Сын: Ефимий Косьмин
Мать ребёнка: Акилина Кононова
д.Цурково
Рождение ребёнка
20.04.1843
Сын: Георгий Косьмин
Мать ребёнка: Акилина Кононова
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Кононова
Смерть
29.10.1844
д.Цурково