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Косьма Акимов

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

1805

Дата смерти

29.10.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Аким Иванов

Мать: Ирина (Васильева)

д.Цурково
Рождение ребёнка
19.10.1835

Дочь: Параскева Косьмина

Мать ребёнка: Акилина Кононова

д.Цурково
Рождение ребёнка
21.10.1837

Сын: Яков Косьмин

Мать ребёнка: Акилина Кононова

д.Цурково
Рождение ребёнка
14.10.1839

Сын: Ефимий Косьмин

Мать ребёнка: Акилина Кононова

д.Цурково
Рождение ребёнка
20.04.1843

Сын: Георгий Косьмин

Мать ребёнка: Акилина Кононова

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Кононова

Смерть
29.10.1844
д.Цурково
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