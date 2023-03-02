Романов Ростислав Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Ростислав Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1957

Отец: не указан

Мать: Лидия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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