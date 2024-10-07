Доильницына Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Доильницына) Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Доильницын Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Доильницын Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Доильницын Афанасий Григорьевич
Смерть
Неизвестно