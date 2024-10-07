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Доильницына Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Афанасий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Доильницына) Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Доильницын Афанасий Григорьевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Доильницын Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Доильницын Афанасий Григорьевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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