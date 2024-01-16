Лукина Домна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Лукин Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Лукин Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Лукин Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Лукин Алексей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Алексей Ильич
Смерть
Неизвестно