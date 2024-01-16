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Лукина Домна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лукин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Лукин Алексей Ильич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лукин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Лукин Алексей Ильич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Лукин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Лукин Алексей Ильич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Лукин Алексей Ильич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Алексей Ильич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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