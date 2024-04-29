Grummert Karl Michael
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти?.07.1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Grummert Johann Michael (Иоганн Михель)
Мать: не указана
Образование
18.03.1780
г. Кёнигсберг
обучение медицине
Образование
01.01.1782
г. Берлин
Обучение медицине
Смерть
?.07.1816
Захоронен на Введенском кладбище с семьей Kruger и Wallerian