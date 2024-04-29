Grummert Karl Michael 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Grummert Karl Michael

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

?.07.1816

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Grummert Johann Michael (Иоганн Михель)

Мать: не указана

Образование
18.03.1780
г. Кёнигсберг
обучение медицине
Образование
01.01.1782
г. Берлин
Обучение медицине
Смерть
?.07.1816
Захоронен на Введенском кладбище с семьей Kruger и Wallerian

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