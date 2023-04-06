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Стефанова?

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Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Фёдор (Егор) Леонтьев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Арина Егорова

Отец ребёнка: Фёдор (Егор) Леонтьев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Фадей Егоров

Отец ребёнка: Фёдор (Егор) Леонтьев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никита Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Егор) Леонтьев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор (Егор) Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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