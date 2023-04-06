Стефанова?
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Фёдор (Егор) Леонтьев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Арина Егорова
Отец ребёнка: Фёдор (Егор) Леонтьев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Фадей Егоров
Отец ребёнка: Фёдор (Егор) Леонтьев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никита Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Егор) Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно