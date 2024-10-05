Муреева (Учаева) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муреева (Учаева) Елена Николаевна

Место рождения

Фосфоритный

Дата рождения

26.05.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1989

Муж: Муреев Анатолий Егорович

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1991

Дочь: Муреева Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Муреев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
08.10.2003

Сын: Муреев Максим Анатольевич

Отец ребёнка: Муреев Анатолий Егорович

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