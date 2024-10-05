Муреева (Учаева) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1989
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1991
Дочь: Муреева Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Муреев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
08.10.2003
Сын: Муреев Максим Анатольевич
Отец ребёнка: Муреев Анатолий Егорович