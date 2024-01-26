Недорубова (Куркина) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти01.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недорубов Игнат
Рождение ребёнка
14.05.1914
Дочь: Митрофанова (Недорубова) Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Недорубов Игнат
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Васюкова (Недорубова) Екатарина
Отец ребёнка: Недорубов Игнат
Рождение ребёнка
15.07.1922
Сын: Недорубов Виктор Игнатьевич
Отец ребёнка: Недорубов Игнат
Смерть
01.12.1976