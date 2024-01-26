Недорубова (Куркина) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорубова (Куркина) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

01.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорубов Игнат

Рождение ребёнка
14.05.1914

Дочь: Митрофанова (Недорубова) Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Недорубов Игнат

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Васюкова (Недорубова) Екатарина

Отец ребёнка: Недорубов Игнат

Рождение ребёнка
15.07.1922

Сын: Недорубов Виктор Игнатьевич

Отец ребёнка: Недорубов Игнат

Смерть
01.12.1976

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