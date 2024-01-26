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Недорубов Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1899

Дата смерти

11.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899

Отец: Недорубов Пётр Егорович

Мать: Недорубова (Забродина) Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорубова (Куркина) Анисья

Рождение ребёнка
14.05.1914

Дочь: Митрофанова (Недорубова) Пелагея Игнатьевна

Мать ребёнка: Недорубова (Куркина) Анисья

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Васюкова (Недорубова) Екатарина

Мать ребёнка: Недорубова (Куркина) Анисья

Рождение ребёнка
15.07.1922

Сын: Недорубов Виктор Игнатьевич

Мать ребёнка: Недорубова (Куркина) Анисья

Смерть
11.02.1948

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