Недорубов Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1899
Дата смерти11.02.1948
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1914
Дочь: Митрофанова (Недорубова) Пелагея Игнатьевна
Мать ребёнка: Недорубова (Куркина) Анисья
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Васюкова (Недорубова) Екатарина
Мать ребёнка: Недорубова (Куркина) Анисья
Рождение ребёнка
15.07.1922
Сын: Недорубов Виктор Игнатьевич
Мать ребёнка: Недорубова (Куркина) Анисья
Смерть
11.02.1948