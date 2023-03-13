Шонгинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгинъ Иванъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

29.04.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1843

Отец: Шонгинъ Никита

Мать: Шонгина Наталія

Александровка
Бракосочетание
24.01.1865

Жена: Шонгина Анна

Рождение ребёнка
01.05.1866

Дочь: Шонгина Пелагея

Мать ребёнка: Шонгина Анна

Александровка
Рождение ребёнка
17.06.1867

Дочь: Шонгина Февронья

Мать ребёнка: Шонгина Анна

Александровка
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