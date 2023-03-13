Шонгинъ Иванъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения29.04.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1843
Отец: Шонгинъ Никита
Мать: Шонгина Наталія
Александровка
Бракосочетание
24.01.1865
Жена: Шонгина Анна
Рождение ребёнка
01.05.1866
Дочь: Шонгина Пелагея
Мать ребёнка: Шонгина Анна
Александровка
Рождение ребёнка
17.06.1867
Дочь: Шонгина Февронья
Мать ребёнка: Шонгина Анна
Александровка