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Александрова Мария Макаровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Александров Макар Александрович

Мать: Емельянова Гликерия Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.10.1813 ст.

Муж: Стефанов (Нефедов-Мефодьев) Варфоломей Ефремович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1819 ст.

Сын: (Ефремов) Авксентий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Стефанов (Нефедов-Мефодьев) Варфоломей Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.11.1823 ст.

Дочь: Нефедова-Стефанова (Ефремова) Епистимия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Стефанов (Нефедов-Мефодьев) Варфоломей Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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