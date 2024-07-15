Александрова Мария Макаровна
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Бракосочетание
05.10.1813 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1819 ст.
Сын: (Ефремов) Авксентий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Стефанов (Нефедов-Мефодьев) Варфоломей Ефремович
Рождение ребёнка
29.11.1823 ст.
Дочь: Нефедова-Стефанова (Ефремова) Епистимия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Стефанов (Нефедов-Мефодьев) Варфоломей Ефремович
Смерть
Неизвестно