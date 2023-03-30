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Федорова Пелагея Васильевна

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Место рождения

деревня Большой Арташ, Кзыл-Юлдузский район, Татарская АССР (в настоящее время Мамадышский район, Республика Татаристан)

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Федоров Василий Тимофеевич

Мать: Федорова Татьяна Григорьевна

деревня Большой Арташ, Кзыл-Юлдузский район, Татарская АССР (в настоящее время Мамадышский район, Республика Татаристан)
Смерть
Неизвестно
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