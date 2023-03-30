Федорова Пелагея Васильевна
Место рождениядеревня Большой Арташ, Кзыл-Юлдузский район, Татарская АССР (в настоящее время Мамадышский район, Республика Татаристан)
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
деревня Большой Арташ, Кзыл-Юлдузский район, Татарская АССР (в настоящее время Мамадышский район, Республика Татаристан)
Смерть
Неизвестно