Хаустова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаустова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Хаустов Авдей Кузьмич

Отец ребёнка: Хаустов Кузьма Филиппович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Кузьмина

Отец ребёнка: Хаустов Кузьма Филиппович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Хаустов Артем Кузьмич

Отец ребёнка: Хаустов Кузьма Филиппович

Россия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Кузьмина

Отец ребёнка: Хаустов Кузьма Филиппович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Кузьмина

Отец ребёнка: Хаустов Кузьма Филиппович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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