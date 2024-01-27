Хаустова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Хаустов Кузьма Филиппович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафья Кузьмина
Отец ребёнка: Хаустов Кузьма Филиппович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Хаустов Кузьма Филиппович
Россия
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Кузьмина
Отец ребёнка: Хаустов Кузьма Филиппович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Кузьмина
Отец ребёнка: Хаустов Кузьма Филиппович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно