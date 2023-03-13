Полушкинъ Тихонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Полушкинъ Иванъ
Мать: Полушкина Анна Дорофеева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Полушкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Полушкина Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Полушкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Полушкина Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Полушкина Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Полушкина Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Полушкина Ирина Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно