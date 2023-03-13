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Полушкинъ Тихонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Полушкинъ Иванъ

Мать: Полушкина Анна Дорофеева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Полушкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Полушкина Ирина Спиридонова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Полушкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Полушкина Ирина Спиридонова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Полушкина Ирина Спиридонова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Полушкина Ирина Спиридонова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Полушкина Ирина Спиридонова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полушкина Ирина Спиридонова

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