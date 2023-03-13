Полушкина Анна Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушкина Анна Дорофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Полушкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Полушкинъ Иванъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Полушкинъ Николай

Отец ребёнка: Полушкинъ Иванъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Полушкинъ Андрей

Отец ребёнка: Полушкинъ Иванъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Полушкинъ Тихонъ

Отец ребёнка: Полушкинъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полушкинъ Иванъ

Смерть
1793
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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