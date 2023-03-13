Полушкина Анна Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Полушкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Полушкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Полушкинъ Николай
Отец ребёнка: Полушкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1745
Сын: Полушкинъ Андрей
Отец ребёнка: Полушкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Полушкинъ Тихонъ
Отец ребёнка: Полушкинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полушкинъ Иванъ
Смерть
1793
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область