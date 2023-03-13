Миногина (Латышева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Латышева) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Латышевъ Андрей

Мать: Латышева Марія

Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1905

Сын: Миногинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1907

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1909

Дочь: Миногина Нина

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1910

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1914

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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