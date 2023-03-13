Миногина (Латышева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Латышевъ Андрей
Мать: Латышева Марія
Бракосочетание
31.01.1903
Муж: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
08.11.1905
Сын: Миногинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
07.10.1907
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
15.01.1909
Дочь: Миногина Нина
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
09.04.1910
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
16.07.1914
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ