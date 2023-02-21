Рахимов Вадим Равильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Вадим Равильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.02.2006

Жена: Валентина Васильевна

Челябинск
Рождение ребёнка
11.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Челябинск
Развод
31.08.2010

Жена: Валентина Васильевна

Челябинск
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