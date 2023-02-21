Рахимов Вадим Равильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.2006
Жена: Валентина Васильевна
Челябинск
Рождение ребёнка
11.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Челябинск
Развод
31.08.2010
Жена: Валентина Васильевна
Челябинск