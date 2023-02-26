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Чепелкин Иоанн Евдокимов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.05.1862

Дата смерти

10.01.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1862

Отец: Чепелкин Евдоким Иванов

Мать: Чепелкина Параскева Стефанова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.01.1864
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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