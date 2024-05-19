Белов Федот Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиДо 1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Белов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Сын: Белов Петр Федотович
Мать ребёнка: Белова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Белова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1875
Сын: Белова Минодора Федотовна
Мать ребёнка: Белова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Белова Прасковья Федотовна
Мать ребёнка: Белова Екатерина Ивановна
Смерть
До 1892