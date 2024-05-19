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Белов Федот Дмитриевич

Место рождения

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

До 1892

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Белов Дмитрий

Мать: не указана

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Белов Петр Федотович

Мать ребёнка: Белова Екатерина Ивановна

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Белов Артемий Федотович

Мать ребёнка: Белова Екатерина Ивановна

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.09.1875

Сын: Белова Минодора Федотовна

Мать ребёнка: Белова Екатерина Ивановна

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Белова Прасковья Федотовна

Мать ребёнка: Белова Екатерина Ивановна

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
До 1892

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