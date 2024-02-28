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Белова Екатерина Ивановна

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

После 1895

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Белов Петр Федотович

Отец ребёнка: Белов Федот Дмитриевич

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Белов Артемий Федотович

Отец ребёнка: Белов Федот Дмитриевич

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.09.1875

Сын: Белова Минодора Федотовна

Отец ребёнка: Белов Федот Дмитриевич

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Белова Прасковья Федотовна

Отец ребёнка: Белов Федот Дмитриевич

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Федот Дмитриевич

Смерть
После 1895
Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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