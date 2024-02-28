Белова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиПосле 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1869
Сын: Белов Петр Федотович
Отец ребёнка: Белов Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Белов Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.09.1875
Сын: Белова Минодора Федотовна
Отец ребёнка: Белов Федот Дмитриевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Белова Прасковья Федотовна
Отец ребёнка: Белов Федот Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1895