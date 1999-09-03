Севастьянов Вячеслав
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.05.1938
Дата смерти03.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1938
Отец: Севастьянов Петр
Мать: Севастьянова Антонина
Россия
Бракосочетание
01.05.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.09.1999
Причина смерти: рак кишечника
Похороны
Неизвестно