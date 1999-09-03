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Севастьянов Вячеслав

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Место рождения

Россия

Дата рождения

09.05.1938

Дата смерти

03.09.1999

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1938

Отец: Севастьянов Петр

Мать: Севастьянова Антонина

Россия
Бракосочетание
01.05.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.09.1999
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: рак кишечника
Похороны
Неизвестно
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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