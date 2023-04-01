Климова Ирина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Климова Анна Николаева
Отец ребёнка: Климов Николай Ильин
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Климов Николай Ильин
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Климов Николай Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Николай Ильин
Смерть
Неизвестно