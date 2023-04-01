Климова Ирина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Ирина Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Климова Анна Николаева

Отец ребёнка: Климов Николай Ильин

Рождение ребёнка
1906

Сын: Климов Борис Николаев

Отец ребёнка: Климов Николай Ильин

Рождение ребёнка
1914

Сын: Климов Василий Николаев

Отец ребёнка: Климов Николай Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Николай Ильин

Смерть
Неизвестно
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