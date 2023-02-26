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Леонтий Иосифов

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: ?

Мать: ?

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1837

Дочь: Екатерина Леонтиева

Мать ребёнка: Стефанида Никифорова

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1839

Сын: Ефимий Леонов

Мать ребёнка: Стефанида Никифорова

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1845

Сын: Филипп Леонтиев

Мать ребёнка: Стефанида Никифорова

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1848

Дочь: Елена Леонтиева

Мать ребёнка: Стефанида Никифорова

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1857

Дочь: Агрипина Леонтиева

Мать ребёнка: Стефанида Никифорова

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Никифорова

Смерть
Неизвестно
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