Леонтий Иосифов
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1837
Дочь: Екатерина Леонтиева
Мать ребёнка: Стефанида Никифорова
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1839
Сын: Ефимий Леонов
Мать ребёнка: Стефанида Никифорова
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1845
Сын: Филипп Леонтиев
Мать ребёнка: Стефанида Никифорова
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1848
Дочь: Елена Леонтиева
Мать ребёнка: Стефанида Никифорова
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1857
Дочь: Агрипина Леонтиева
Мать ребёнка: Стефанида Никифорова
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Никифорова
Смерть
Неизвестно