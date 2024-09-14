Васечко Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
02.03.1859 ст.
Бракосочетание
12.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1879 ст.
Дочь: Васечко Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Васечко Никифор Филиппович
Рождение ребёнка
18.06.1889 ст.
Отец ребёнка: Васечко Никифор Филиппович