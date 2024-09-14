Васечко Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасечко Евдокия Дмитриевна

Васечко Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Степаньково, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

01.03.1859 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Степаньково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Крещение
02.03.1859 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.02.1878 ст.

Муж: Васечко Никифор Филиппович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1879 ст.

Дочь: Васечко Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Васечко Никифор Филиппович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1889 ст.

Сын: Васечко Иван Никифорович

Отец ребёнка: Васечко Никифор Филиппович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.