Василий ...нов
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1882
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Данилова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Герасим Васильев
Мать ребёнка: Данилова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно