Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1882
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий ...нов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Герасим Васильев
Отец ребёнка: Василий ...нов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно