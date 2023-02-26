Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1882

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий ...нов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Герасим Васильев

Отец ребёнка: Василий ...нов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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