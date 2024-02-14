Талипова (Минникаева) Райса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талипова (Минникаева) Райса

Место рождения

?

Дата рождения

1923

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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