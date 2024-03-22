Алексеева-Васильева (Аверкиева) Зиновия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева-Васильева (Аверкиева) Зиновия Васильевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1845 г.р.

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1881 ст.

Отец: Алексеев Василий Аверкиевич

Мать: Алексеева Наталья Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.05.1903 ст.

Муж: Васильев-Анисимов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1904 ст.

Дочь: Васильева-Анисимова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1906 ст.

Дочь: Васильева-Анисимова-Крылова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.

Сын: Васильев-Анисимов-Крылов Иаков (Яков) Иванович

Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1909 ст.

Дочь: Васильева-Анисимова-Крылова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
После 07.07.1911 ст.

Дочь: Васильева-Анисимова-Крылова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1915 ст.

Сын: Васильев-Анисимов-Крылов Петр Иванович

Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1916 ст.

Дочь: Васильева-Анисимова-Крылова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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