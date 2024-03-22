Алексеева-Васильева (Аверкиева) Зиновия Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1881 ст.
Бракосочетание
30.05.1903 ст.
Рождение ребёнка
19.06.1904 ст.
Дочь: Васильева-Анисимова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.12.1906 ст.
Дочь: Васильева-Анисимова-Крылова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.03.1908 ст.
Рождение ребёнка
11.12.1909 ст.
Дочь: Васильева-Анисимова-Крылова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
После 07.07.1911 ст.
Дочь: Васильева-Анисимова-Крылова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
11.01.1915 ст.
Сын: Васильев-Анисимов-Крылов Петр Иванович
Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.1916 ст.
Дочь: Васильева-Анисимова-Крылова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Васильев-Анисимов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно