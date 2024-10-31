Бондарева (Потапова) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
30.06.1903
Дочь: Бондарева Марфа Ассонова
Отец ребёнка: Бондарев Ассон Мелетиев
Рождение ребёнка
20.12.1904
Отец ребёнка: Бондарев Ассон Мелетиев
Смерть
Неизвестно