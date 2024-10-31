Бондарева (Потапова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Потапова) Евдокия Иванова

Место рождения

Шипуниха, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шипуниха, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Муж: Бондарев Ассон Мелетиев

Рождение ребёнка
30.06.1903

Дочь: Бондарева Марфа Ассонова

Отец ребёнка: Бондарев Ассон Мелетиев

Рождение ребёнка
20.12.1904

Сын: Бондарев Степан Ассонов

Отец ребёнка: Бондарев Ассон Мелетиев

Смерть
Неизвестно

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